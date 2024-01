A poco meno di due mesi dall’inizio della nuova stagione di Formula 1, Carlos Sainz è tornato sul 2023 suo e della Ferrari in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As, parlando anche delle sue aspettative per la nuova stagione: "Il 2023 è stato simile al 2021: ho avuto picchi più alti, come la vittoria di Singapore e il podio a Monza, e picchi più bassi, le penalizzazioni in Australia e a Las Vegas". Nel complesso, "la mia stagione è stata solida, anche se non è terminata come avrei voluto, soprattutto dopo una seconda parte dove stavo andando molto bene". Nonostante ciò, lo spagnolo si concentra sugli aspetti positivi: "Sono migliorato molto quest’anno, così come il team, e insieme abbiamo lottato per cose importanti: questo mi rende orgoglioso, anche se posso fare ancora meglio. Se riusciremo a fare ancora un altro passo avanti, nel 2024 potremo essere in lotta con la Red Bull".