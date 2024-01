Ferrari, buona la prima: superato il crash test

Nei giorni scorsi aveva fatto clamore la notizia del crash test fallito dalla Red Bull del nuovo telaio in vista del Mondiale 2024. In questo, come riportato da motorsport.com, la Ferrari parte avanti ai campioni del mondo: la Rossa ha infatti superato l'omologazione del telaio da parte della FIA della 676, il progetto che vedrà la Scuderia impegnata nel prossimo campionato. La notizia è arrivata adesso, nonostante il test sia stato superato prima di Natale e della chiusura della Gestione Sportiva, imposto dalla Federazione. La 676 verrà presentata a Fiorano il 13 febbraio, subito dopo ci sarà il filming day con i primi 200 km in pista di Charles Leclerc e Carlos Sainz, sempre sul tracciato di casa del Cavallino.