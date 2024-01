A inizio febbraio, con Williams e Sauber, il via alle presentazioni ufficiali delle vetture di F1 per il Mondiale 2024. Intanto una monoposto è stata già "preparata", è tutta di cioccolato e l'ha creata il "genio dei dolci" Amaury Guichon. Il campionato riparte a marzo con la gara del Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

TUTTE LE DATE DEL MONDIALE 2024