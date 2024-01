tutte le date

In totale saranno 24 i Gran Premi tradizionali, per un totale di 30 eventi tra le gare corte del sabato e quelle lunghe della domenica: la F1 ha infatti ufficializzato a inizio dicembre anche le sedi che ospiteranno le sei Sprint del prossimo anno e ò'unica europea sarà in Austria. Ecco il calendario 2024, si parte il 2 marzo in Bahrain, dove per il Ramadan si correrà di sabato come in Arabia. Imola a maggio, Monza a inizio settembre. Tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW TUTTI I PILOTI DEL 2024