Arriva un altro rinnovo in casa Mercedes: si tratta del direttore tecnico James Allison, che prolunga il suo contratto a lungo termine per lavorare con il team tedesco in vista dei cambiamenti di regolamento del 2026. Il 55enne, in Mercedes dal 2017, è tornato a ricoprire il ruolo di direttore tecnico nell'aprile 2023 dopo un periodo in cui è stato CTO. "Grande privilegio continuare questa avventura", le parole del britannico

Dopo il rinnovo del team principal e CEO Toto Wolff, arriva anche quello di James Allison: il direttore tecnico ha firmato un accordo a lungo termine con Mercedes. Questo prolungamento di contratto va a rinforzare la leadership del team nel periodo di rinnovamento in vista dei cambiamenti di regolamento del 2026. "La Formula 1 mi ha riservato tante fortune, ma la più grande è stata rispondere alla chiamata di Wolff di unirmi a Mercedes nel 2017", afferma Allison, "E' un grande privilegio continuare questa avventura, lavorando con eccellenti colleghi e lottando insieme per vincere il campionato". "Sono entusiasta del fatto che Allison abbia deciso di legare il suo futuro a lungo termine al team: è il leader tecnico più ammirevole nel nostro sport", aggiunge Toto Wolff, "Da quando ha è arrivato nel 2017, è stato un alleato chiave e una controparte fondamentale per me. Possiamo metterci alla prova in modo aperto e onesto. Ma la cosa più importante è che Allison è un vero amico su cui poter contare non solo nei successi, ma anche nei momenti di difficoltà". Conclude il team principal, "E' stato un piacere lavorare con lui negli ultimi sette anni e non vedo l'ora di poterlo fare per molti altri".