Nonostante l'iniziale assenso alla candidatura da parte della FIA, ora è arrivato il no della Formula 1 per l'ingresso di Andretti Formula Racing nel Mondiale come undicesimo team nel 2025 o nel 2026. Ma resta aperta una porta per la squadra statunitense nel 2028.

La Formula 1 dice no all'ingresso di Andretti Formula Racing come undicesimo team nella griglia del Mondiale e, almeno per ora, la questione appare chiusa. E' stata dunque respinta la candidatura del team statunitense per entrare a far parte del Mondiale nel 2025 o nel 2026. Sull'ingresso in Formula 1 di Andretti c'era stato l'assenso da parte della FIA, ma poi è arrivato il "no" di Liberty Media. "Sulla base della domanda nella sua forma attuale - si legge nel comunicato ufficiale di Formula 1 - non riteniamo che il Richiedente abbia dimostrato di poter aggiungere valore al campionato. Concludiamo che la domanda di partecipazione del Richiedente al campionato non debba essere accolta". Una frenata dunque per ambizioni del gruppo americano che si era già mosso con figure individuate da diversi team e con General Motors iscritta come motorista dal 2028. Ma proprio il 2028 rappresenta uno spiraglio per riaprire la partita.