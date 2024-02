Nel 2006 hanno lavorato nello stesso team in GP2. E ci fu un momento in cui Vasseur convise i vertici McLaren a non perdere di vista quel giovane talento britannico, che poi vinse il titolo. Prima mossa decisiva per una carriera diventata leggendaria con i sette titoli vinti in F1 e una miriade di record. Fred e Lewis si ritroveranno in Ferrari dal 2025 HAMILTON IN FERRARI - CARRIERA E RECORD - LEWIS OLTRE LA F1

Un giovane Lewis Hamilton con Frederic Vasseur: è un'immagine del 2006, il britannico corre per il team del francese in GP2. Quando affronta un momento di difficoltà è proprio Vasseur a convincere i vertici McLaren a continuare a puntare sul talento inglese.

Vasseur e la GP2, dalla McLaren alla Mercedes: una storia leggendaria Avrà ragione Vasseur: Lewis vince il titolo GP2 in quell'anno, passa in F1 con McLaren nel 2007 e da lì farà la storia di questo sport: il titolo già sfiorato nella stagione d'esordio arriva nel 2008; 5 anni dopo la scelta coraggiosa di passare alla Mercedes, team ancora lontano dal verticie: insieme dominano un'era e Hamilton diventa il Re, il pilota più vincente di sempre: 7 titoli come Schumacher, record assoluti di vittorie e di pole. Ha la macchina migliore certo, ma lui ci mette del suo con talento e personalità da trascinatore. Nel frattempo allarga gli orizzonti: musicista, imprenditore e stylist di moda, ambientalista.

Negli States è una stella, in patria diventa "Sir" In America è come una star di Hollywood, in patria lo omaggiano nominandolo cavaliere di sua maestà e diventa Sir. Mercedes lo appoggia in molte delle sue attività, addirittura fa la macchina nera per sostenerlo nella sua battaglia contro il razzismo: il sodalizio con la stella sembra incrollabile, nonostante l'amore sempre dichiarato per la Rossa.

Quell'intervista del 2021... In un'intervista del 2021 la sua passione per la Ferrari appare più chiara che mai. Quello è anche l'anno in cui Lewis sfiora l'ottavo titolo, con un finale drammatico e controverso. Per molti è lui il vincitore morale ma sta di fatto che quell'8° titolo con cui staccherebbe Schumacher non è ancora arrivato. Centrarlo con la Ferrari e il vecchio amico Vasseur sarebbe semplicemente magico.