Per Carlos Sainz quella 2024 sarà l'ultima stagione alla guida della Ferrari. Lo spagnolo, il cui contratto è in scadenza a fine stagione, lascerà il posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Sainz, subito dopo l'ufficialità di Maranello sull'arrivo di Hamilton, ha pubblicato un messaggio. "Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari e io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo". Per quanto riguarda il suo futuro non ha dato nessun indizio: "Annunceremo notizie quando sarà il momento".