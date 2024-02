Una coincidenza che per molti sapeva di indizio dell'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari. È la grafica pubblicata lo scorso 30 gennaio da Peroni Nastro Azzurro 0.0% con cui ha annunciato la nuova partnership globale con la scuderia di Maranello. I più attenti sui social hanno notato un elemento nell'immagine: una macchina rossa con il numero 44. Inizialmente non vi sembrava esserci nulla di strano, ma dopo l'annuncio di Hamilton in Ferrari dal 2025 molti hanno pensato a una coincidenza. In realtà la monoposto ricorda la Ferrari 625 F1 utilizzata da Maurice Trintignant nel GP di Monaco 1955. La curiosità, però, riguarda lo stesso numero utilizzato allora da Trintignant e oggi da Hamilton: il 44. Messaggio in codice o coincidenza? Il dubbio resta.