La Sauber pronta a tornare in pista per il Mondiale 2024 ma sotto una nuova "veste". Chiusa la partnership con Alfa Romeo , la monoposto del team di Hinwil si presenta in griglia con il nome Stake Team F1 Kick Sauber . Con Alessandro Alunni Bravi nel ruolo di team principal, i piloti per il campionato che scatta a inizio marzo sono i confermati Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Ha vinto parecchie gare ai tempi della Mercedes, dal 2017 al 2021 un gregario di lusso per Hamilton ma mai apprezzato fino in fondo. Valtteri Bottas è quindi arrivato alla Sauber nel 2022 per cercare un rilancio e confermarsi tra i top driver della F1. Ma finora l'avventura del finlandese con la scuderia di Hinwil è stata al di sotto delle aspettative. Si è semmai fatto notare per dei look un po' rétro e un'attività piuttosto intensa sui social. Cresciuto nel mito di Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen , sembra piuttosto lontano dal poterne eguagliare il prestigio. Ma magari il 2024 potrà invertire la tendenza e migliorare il quindicesimo posto con cui ha archiviato il Mondiale 2023.

Zhou diventa veterano. E il suo passato nell'Academy Ferrari

Guanyu Zhou per il terzo anno pronto a scattare nella griglia del Mondiale di F1. Il 22enne nato a Shanghai, arrivato in Alfa al posto di Antonio Giovinazzi, non è l'unico cinese ad essere andato in pista con una F1, ma è diventato il primo ad avere un sedile da titolare. La carriera. A 8 anni (2008) gli fu assegnato il titolo d "Miglior giovane pilota" per la categoria kart. Nel 2015 in Formula 4 e nella stagione successiva arrivò in Formula 3. Nel 2019 l'esordio in Formula 2 con UNI-Virtuosi in coppia con l'italiano Luca Ghiotto. Dal 2014 al 2018 pilota della Ferrari Driver Academy, è poi entrato a far parte del programma giovani della Renault/Alpine. Proprio con Alpine, nel luglio 2021, in Austria ha preso parte (da collaudatore) alla prima sessione di prove libere al Red Bull Ring. Dopo aver percorso parecchi Km nei test privati con la vecchia Renault, per lui è stata la grande chance nelle FP1 al posto di Fernando Alonso. Ha chiuso 14esimo in 1'06"414. Lo scorso anno ha chiuso al 18esimo posto nella classifica piloti.