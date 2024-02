Si chiama C44. Presentata online la Sauber Stake F1 Team Kick che sfoggia una livrea dai colori "rivoluzionari". E' la macchina che verrà portata in pista nel Mondiale 2024 ancora dal finlandese Bottas e dal cinese Zhou. Il team pricipal Alunni Bravi: "Questa macchina è un tributo al lavoro svolto da ogni uomo e donna a HinwilI". Mondiale riparte a marzo in Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW



