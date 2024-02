A prima vista la nuova SF-24 ha un indirizzo Red Bull, ma non è la copia della monoposto campione del mondo: ha infatti un forte DNA Ferrari. Il muso è più corto, la sospensione è rimasta invariata. L'entrata delle pance ha ripreso un po' il concetto della Red Bull, senza essere così estremo. Nel video l'analisi tecnica con tutti gli aspetti della nuova Rossa. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

