le date

Haas, Williams, Stake Team F1 Sauber, Alpine, Visa Cash App RB e Aston Martin hanno presentato team e nuove vetture. Il 13 febbraio la Ferrari sarà il primo top team a svelarsi (dalle 11.30 evento in diretta su Sky e in streaming su skysport.it). Il giorno successivo scopriremo la Mercedes. Poi la Red Bull il 15. Il Mondiale di F1 riparte a marzo in Bahrain: diretta su Sky e in streaming su NOW LA NUOVA FERRARI SF-24 IN LIVE STREAMING