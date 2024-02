Il Mondiale di Formula 1 2024 si avvicina rapidamente! Una volta concluse le presentazioni di monoposto e team, spazio ai test del Bahrain dal 21 al 23 febbraio: in tv la diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW. Le sessioni del mattino saranno visibili anche su Skysport.it e sulle nostre pagine YouTube e TikTok. Poi scatterà il campionato nel weekend del 2 marzo, sempre sul tracciato di Sakhir: tutto live su Sky e streaming su NOW

E' sempre più vicino l'inizio del Mondiale 2024. Con i test del Bahrain, dal 21 al 23 febbraio, partirà ufficialmente la nuova stagione di Formula 1. Una tre giorni che potrete seguire in diretta su Sky. I team stanno concludendo le presentazioni delle monoposto e i piloti scalpitano per verificare la bontà del lavoro fatto durante la sosta invernale. C'è attesa per la Red Bull, che è la favorita con la RB20 dopo quanto fatto da Verstappen nelle ultime stagioni, ma c'è grande attesa soprattutto per la Ferrari di Leclerc e Sainz (spagnolo all'utimo anno a Maranello), che rilancia le proprie ambizioni dopo un buon finale nel 2023. Dai test ci si attende una prima indicazione in tal senso dalla SF-24, aspettando il via del Mondiale il prossimo 2 marzo, sempre sul tracciato di Sakhir: e sarà tgutto in diretta su Sky e streaming su NOW.