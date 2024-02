Lo spagnolo commenta le prime immagini della nuova SF-24: "Osservare tutte le forme, le linee e la livrea è sempre impressionante. È un momento speciale nella storia di un pilota". Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

Un nuova Ferrari, una nuova macchina da guidare in quello che sarà il suo last dance sulla Rossa. "Le prime impressioni nel vedere una macchina di F1 e una Ferrari sono sempre molto speciali" - è il commento di Carlos Sainz dopo la presentazione della nuova SF-24 in vista del Mondiale ormai alle porte - al via nel weekend del 2 marzo in Bahrain, tutto live su Sky e streaming su NOW.