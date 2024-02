Ecco la SF-24: le foto della nuova Ferrari

Via il velo, ecco la nuova Ferrari SF-24 che sarà guidata da Leclerc e Sainz: si nota un muso più corto rispetto alla monoposto del 2023, sospensioni push rod, zona del sottoquadro non "esasperata" come per Red Bull, il giallo Modena affianca le strisce bianche. Qui le foto più belle. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FERRARI SF-24