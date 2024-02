Fred Vasseur ha commentato al microfono di Sky Sport la nuova SF-24, con uno sguardo al 2025: "Sono certo che Sainz darà tutto, Hamilton è una grande opportunità ma dobbiamo concentrarci su questa stagione. La macchina è rinnovata al 99%, abbiamo fatto un buon progresso. Servirà lavorare nell'arco dell'anno. Chi vince il titolo? Ve lo dico a dicembre...". Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW TUTTE LE FOTO DELLA SF-24 - FERRARI, IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, è stato ospite a Sky Sport 24 nella giornata in cui è stata svelata la SF-24, la monoposto con cui la Scuderia correrà il prossimo Mondiale, al via nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW.

"SF-24 nuova al 99%, le sensazioni sono buone" "E' un po' troppo presto per avere il quadro delle prestazioni, abbiamo fatto 5 giri che sono andati bene, ma avremo un quadro più chiaro in Bahrain. Abbiamo lavorato sui punti deboli, creando una vettura più semplici da guidare. Penso ci sia tanta differenza, è nuova al 99% e abbiamo fatto un buon progresso. I piloti hanno dato risposte positive, sia al simulatore che in pista. Dobbiamo sviluppare la vettura e continuare a lavorare. La parola chiave è mantenere la mentalità avuta nel finale della scorsa stagione, essere aggressivi e migliorare le prestazioni in cui la Red Bull ci era davanti. Abbiamo fatto un'ultima parte di stagione positiva, dobbiamo capitalizzare su questo". approfondimento Leclerc: "Sapevo di Hamilton prima di rinnovare"

"Sainz è molto professionale, nessuno ha freno a mano tirato su una Ferrari" "Non sono preoccupato, Sainz è molto professionale e ha fatto molto bene con noi. Spingerà fino all'ultima curva dell'anno e io farò lo stesso per lui. C'è un rapporto di fiducia tra di noi e non si può andare con il freno tirato quando guidi la Ferrari. Chi vincerà il campionato? Vediamo a dicembre. Red Bull? Nessuno può prevedere cosa accadrà, lo scorso anno eravamo tutti molto vicini dietro di loro. Ma è un processo senza fine, perché la stagione è lunga e le macchine si possono sviluppare. Noi siamo l'esempio, bisogna lavorare tanto nell'arco dell'anno". approfondimento Sainz: "Le prime impressioni sono speciali"

"Hamilton? E' come un matrimonio, ci siamo scelti a vicenda" "Hamilton è una grande opportunità per la Ferrari, ma è nel 2025. Ora dobbiamo concentrarci su questa stagione. Abbiamo voluto dare questo annuncio proprio per non distrarci in questo Mondiale. E' stato come un matrimonio, entrambe le parti devono essere convinte di avere un rapporto. I tifosi saranno importanti per il sostegno che ci hanno dato sempre, lo scorso anno ci hanno aiutato tanto". approfondimento Hamilton: "Ferrari? Realizzo un sogno d'infanzia"