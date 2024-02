Magnussen fa il punto dopo i primi km della stagione a bordo della rinnovata Haas, per la prima volta senza Gunther Steiner al muretto: "Spiace, avevo un gran rapporto con lui ma non siamo cresciuti abbastanza. Penso che questa novità porterà giovamento". Test fino a venerdì live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Potrete seguirli anche con il live blog e lo streaming su Skysport.it. Poi sarà Mondiale dal 2 marzo: diretta Sky e streaming su NOW

