Carlos Sainz ha parlato in conferenza stampa nel giorno in cui è andato in pista per la prima volta con la SF-24: "Vogliamo ridurre il gap sul passo gara con la Red Bull. L'addio alla Ferrari è stato una sorpresa, ero pronto per il rinnovo. Ma adesso testa bassa e lavorare. Sarò emozionato negli ultimi GP. Il futuro? Ho tante opportunità". Il Mondiale dal 2 marzo: diretta Sky e streaming su NOW

"Tante opportunità per il futuro, ero pronto per rinnovare"

"L'addio è stata una sopresa, ero pronto a firmare il rinnovo e pensavo fosse così. Ma ora è il momento di lavorare, testa giù e in pista. Farò del mio meglio per conseguire il miglior risultato possibile. Non ho idea di dove sarò in futuro, sarò un free agent. Ci sono tante opportunità per il futuro. Cercherò l’opzione migliore non solo per il 2025 ma anche per il 2026".