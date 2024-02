Positiva la facilità con la quale Sainz ha fatto subito il tempo nella prima giornata di test. E' un buon segno. Mi aspettavo una Red Bull così forte, così come McLaren e Aston Martin. L’outsider è Racing Bulls. Il campionato scatterà nel weekend del 2 marzo, sempre in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING