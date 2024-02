Un momento della diretta dalla cabina di commento Sky che non potete perdere: Mario Miyakawa, volto notissimo tra gli appassionati di F1, diventa telecronista... e racconta così qualche giro di Tsunoda. Dopo i test, il campionato scatterà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING