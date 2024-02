Tutti i team di Formula 1 utilizzano pinze Brembo. L’azienda italiana ha ideato, con i team, delle speciali pinze a cuneo per le monoposto: servono a massimizzare il picco di frenata sfruttando la decelerazione dell’intera macchina. Inoltre, hanno i cosiddetti “pin” per smaltire il calore che si genera all’interno della superficie della pinza. Nel video, l’analisi completa di Matteo Bobbi. Il Mondiale scatterà dal 2 marzo: in diretta su Sky e in streaming su NOW

