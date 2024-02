Horner: "No comment sull'indagine, ma speriamo finisca presto"

Christian Horner ha affrontato la stampa nel secondo giorno di test in Bahrain, parlando dell'indagine in corso da parte della Red Bull: "Nessun commento sull'indagine. Non posso parlare delle tempistiche, anche se tutti speriamo possa concludersi il prima possibile". Sulla RB20: "Rispecchia quanto visto in simulazione, direi che è stata una giornata positiva per Verstappen". Il Mondiale scatta il 2 marzo: diretta Sky e streaming su NOW F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING

Christian Horner è stato protagonista in conferenza stampa in Bahrain dove, al netto delle prestazioni della RB20 a Sakhir, si è affrontato il delicato tema dell'indagine interna in Red Bull per "comportamenti non appropriati". Non è passata inosservato l'intervento di Zak Brown, ad della McLaren, che a pochi metri dal team principal della Red Bull, ha parlato di "trasparenza per l'indagine in corso", ribadendo i valori di "inclusività e rispetto" per la F1.

Horner: "Non posso commentare l'indagine in cui sono coinvolto" "C'è un procedimento in corso, io ne sono coinvolto per cui chiaramente non posso commentare. Mi spiace ma non posso fare commenti, nemmeno dare delle tempistiche. Tutti vorrebbero finisse il prima possibile, ma non posso parlarne".

"RB20 va secondo i piani, la base è buona" "Con un periodo così limitato dei test, ogni giro è importante. Mercoledì è andata bene, abbiamo fatto tanti chilometri e le prestazioni sono andate secondo i piani. E' importante che rispecchino le simulazioni. E' stata una giornata molto positiva per Verstappen. E' difficile trarre conclusioni dopo una giornata, non sappiamo come si sono comportati bene. E' una macchina discreta e una buona base, i piloti sono fiduciosi e il team è stato audace per questa vettura. Non è stata conservativa".