Sulle frequenze di "radio paddock" continua ad essere l'argomento più dibattuto: quale sarà il futuro di Christian Horner? Il team principal della Red Bull, ancora sotto indagine interna per presunti " comportamenti inappropriati " nei confronti di una dipendente, è presente ai box del team per i test in Bahrain, ma la sua permanenza non è affatto certa. C'è un'ipotesi (che tale resta al momento) che lo vorrebbe via dalla Red Bull a fine mese, prima del via del Mondiale. Se così fosse, chi dopo di lui? Tanti i nomi che si fanno al momento, ma uno in pole: Jonathan Wheatley .

La carriera di Wheatley

Wheatley, britannico classe 1967, è stata una delle prime scelte nel box della Red Bull Racing, in cui è approdato nel 2006. Jonathan ha iniziato la sua carriera in Formula 1 alla Benetton come meccanico all'inizio degli anni '90, per poi diventare nel 2001 capo meccanico della squadra corse, prima di scegliere di lasciare il team allora guidato da Flavio Briatore, all'apice del successo con i due campionati vinti da Fernando Alonso. In Red Bull ha ricoperto ogni tipo di ruolo: meccanico, capo meccanico, team manager, direttore sportivo, vincendo sempre almeno un titolo iridato. Non solo. Sotto la guida di Wheatley, Red Bull è diventata il punto di riferimento della F1 anche ai box, arrivando a essere il ​​primo team a infrangere la barriera dei due secondi per un pit-stop. Ora l'asticella si potrebbe alzare notevolmente: toccherà a lui gestire il talento e il carattere di Max Verstappen, per provare a scrivere un'altra pagina di storia della Formula 1? E questa volta potrebbe farlo da team principal.