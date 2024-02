Gabriele Tredozi, ex-ingegnere alla Minardi intervenuto a Sky Sport F1 durante i test in Bahrain, analizza l'importanza di Adrian Newey per Red Bull: "Ha una cultura che viene da 30 anni di esperienza, anche in pista: conosce la vettura e sa di cosa hanno bisogno i meccanici per fare modifiche in maniera veloce". È sicuro: "Ad oggi Newey non è replicabile nella Formula 1". Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

LA TERZA GIORNATA DI TEST