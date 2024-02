Il pilota spagnolo dell'Aston Martin si dice carico e ottimista per l'inizio della nuova stagione, ma frena quando gli viene ipotizzato un altro exploit come a inzio 2023: "Abbiamo superato le nostre aspettative, non penso che sarà la stessa cosa". E su chi è favorito per il titolo: "Red Bull domina e Verstappen è un campione del mondo. In 19 sanno già che non vinceranno". Mondiale scatterà dal 2 marzo: in diretta su Sky e in streaming su NOW

