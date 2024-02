Fred Vasseur commenta la 3 giorni di test di Sakhir della Ferrari: "La base di questa SF-24 è buona, la macchina è meno sensibile ai fattori esterni e questo ci permetterà di svilupparla nel corso della stagione. Red Bull è avanti, ma dietro siamo tutti vicini. Quest'anno però noi non partiremo inseguendo". Guarda nel video l'intervista completa del team principal. Il Mondiale al via nel weekend del 2 marzo, sempre in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

