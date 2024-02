Il team principal della Mercedes ha rivelato all’emittente austriaca ORF che la scuderia tedesca non ha ulteriormente prolungato il contratto di Lewis Hamilton – ormai impegnato con la Ferrari per la prossima stagione – per non rischiare di perdere il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli, così come avvenne con Max Verstappen nel 2014

Hamilton alla Ferrari "grazie" a Verstappen? Non direttamente, ma è questa l’ammissione di Toto Wolff che all’emittente austriaca ORF ha dichiarato che la Mercedes non si è impegnata con un contratto a lungo termine con Lewis Hamilton perché non voleva rischiare di perdere il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli, 17enne che in questa stagione debutterà in Formula 2 con Prema Racing. Lo stesso team principal della scuderia tedesca ha paragonato questa situazione a quella avvenuta nel 2014 quando, per preservare la presenza in squadra di Rosberg ed Hamilton, la Mercedes si lasciò sfuggire un certo Max Verstappen.