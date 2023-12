Con il rinnovo di Sargeant in Williams a inizio dicembre, è stato messo l'ultimo tassello per definire la line-up della prossima stagione di F1. Tutte le altre scuderie avevano deciso da tempo a chi affidare la guida delle proprie monoposto per il campionato che scatterà in Bahrain a marzo. Qui tutte le coppie. Il Mondiale è sempre live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLA F1 2024