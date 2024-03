Dopo le dimissioni del direttore tecnico e del responsabile dell’aerodinamica, il team francese ha annunciato sui propri canali social una nuova organizzazione che si fonderà su tre pilastri. Ma non sono ancora stati ufficializzati i nomi di questo “triumvirato” di direttori tecnici. Il Mondiale prosegue con la prova in Arabia Saudita del 9 marzo: diretta Sky e streaming su NOW

Un inizio di stagione ampiamente sotto le aspettative e in Alpine scatta la rivoluzione. Dopo i pessimi risultati in Bahrain, già preseduti da segnali non incoraggianti nei test, sono arrivate le dimissioni sia di Matt Harman che di Dirk de Beer, rispettivamente direttore tecnico e il responsabile dell’aerodinamica. Ora, alla vigilia della seconda gara stagionale in Arabia Saudita, il team francese ha annunciato una serie di cambiamenti organizzativi nei suoi team tecnici a seguito dell'addio di Harman e Dirk de Beer.