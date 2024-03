Per la stagione 2024 di Formula 1, la Safety Car ufficiale è la nuova Aston Martin Vantage. La vettura presenta un'aerodinamica potenziata e modificata sotto il pianale. Presenta uno splitter anteriore allungato, ma non solo... Si corre in Arabia Saudita: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, LA DIRETTA DELLE LIBERE