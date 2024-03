La Ferrari continua a dare garanzie sul passo gara e la prima fila di Leclerc fa sperare in Arabia Saudita. Ma a scattare dalla pole è ancora il campione Verstappen che ieri ha centrato un giro 'monstre' con la sua Red Bull. Fari puntati anche sull'altra Rossa: c'è Bearman al posto di Sainz, operato di appendicite. I giri della gara, il circuito, le gomme, il meteo e tutte le ultime news prima della gara che scatta alle 18 a Jeddah: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Un altro sabato intenso per la Formula 1, giunta al suo secondo gran premio stagionale. Il Circus è a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita: semaforo verde che scatterà oggi alle 18 in diretta su Sky e in streaming su NOW. Come in Bahrain, si corre ancora di sabato in osservanza del Ramadan. Giornata fitta di appuntamenti, è in programma anche la seconda gara del weekend di F1 Academy alle 13 e la Feature Race di Formula 2 alle 14.20.