Terzo GP della stagione del mondiale di Formula 1. Nel weekend appuntamento in Australia. L'instabilità in cui è caduta la Red Bull potrebbe trasformarsi in una grande occasione per tanti. Verstappen resta comunque il favorito per la vittoria sul circuito di Melbourne, ma in casa Ferrari c'è fiducia in ulteriori progressi

Sono cose dell’altro mondo, in tutti i sensi. E non solo perché per la terza gara dell’anno la Formula Uno è sbarcata in Australia, dove lontani si è davvero da tutto. Quanto sta succedendo fuori pista in casa Red Bull non sembra avere per ora una fine e sta condizionando la vigilia del nuovo fine settimana, tra chiacchiere, nuovi procedimenti e mercato piloti che potrebbe essere per forza condizionato nelle prossime settimane o mesi. L’instabilità in cui è caduto il team austriaco potrebbe infatti trasformarsi in grandi occasioni per tanti: da chi punta a un sedile importante come Sainz e Alonso a chi è diventato improvvisamente oggetto del desiderio di molti come Verstappen e Newey. Tutti i top team, persino Aston Martin, sono alla finestra. Chi alla fine vincerà il braccio di ferro in casa Red Bull tra le fazioni Horner o austriaci per ristabilire potere e stabilità, potrebbe scatenare un effetto risico non indifferente. Dentro e fuori la squadra. Intanto sta per iniziare uno dei fine settimana più attesi dell’anno, in un posto che è sempre stato speciale per distanza e atmosfera. L’imperturbabile Verstappen parte ovviamente da favorito ma anche la Ferrari, dopo due gare, ha la certezza di essere seconda forza di questo schieramento. La Red Bull ha ancora del margine, ma a Maranello c’è fiducia nel piano di sviluppi che potrebbe far fare un ulteriore salto. A Melbourne c’è anche Sainz, pronto per tornare in macchina. Un ritorno importante per tutti.