Melbourne è il primo fine settimana della stagione di Formula 1 che in Italia vivremo nel cuore della notte, con le prime libere che scattano alle 2.30. Ma sentite quali sono i due consigli che vi dà il padrone di casa Daniel Ricciardo per non perdere nulla di queste terza tappa del Mondiale. Il GP è in programma domenica alle 5: tutto live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE