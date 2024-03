Bandiera rossa nel finale della sessione inaugurale a Melbourne: il pilota della Williams commette un errore in curva 8 e perde il controllo della sua monoposto che sbatte prima sul muro di destra e poi su quello di sinistra. Era cuccesso nello stesso punto lo scorso anno. Il weekend è tutto live su Sky e in streaming su NOW

