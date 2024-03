In Australia sarà una Feature Race con una prima fila tutta italiana dopo la super qualifica di Fornaroli e Minì. Nella Gara Sprint, invece, partiranno rispettivamente 12° e 11° (sesta fila) per effetto dell'inversione dei primi 12 nella griglia. Potrete seguire tutto live su Sky e in streaming su NOW

Una qualifica straordinaria e una prima fila tutta italiana per la Feature Race della Formula 3 in Australia. Saranno Leonardo Fornaroli del team Trident e Gabriele Minì della Prema a scattare davanti a tutti nella gara in programma alle 23 italiane di sabato all'Albert Park. Per effetto della griglia invertita, i due piloti partiranno rispettivamente 12° e 11° ovvero dalla sesta fila nella Sprint. La gara veloce si terrà domani notte all'1.10 italiana.