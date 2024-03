Grande prestazione di squadra della Ferrari in Australia: non solo arriva la 244^ vittoria, ma dopo 20 anni due piloti del Cavallino salgono sui gradini più alti del podio a Melbourne. Per Sainz è la 3^ vittoria in carriera e il 20° podio, mentre per Leclerc è il 32°. Tutti i numeri della Ferrari dopo il GP di Australia. Il Mondiale torna il 7 aprile a Suzuka: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS DELLA GARA