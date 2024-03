Per chi ha fatto l'alba gustandosi (giro dopo giro) l'uno-due Ferrari, oppure per chi l'ha scoperto solo al risveglio. Godetevi in poco più di 2 minuti di video il meglio del GP d'Australia: il sorpasso di Sainz su Verstappen, il ritiro del campione del mondo, il terribile incidente (senza conseguenze) di Russell e l'arruivo in parata di Sainz e Leclerc (che sale al 2° posto del Mondiale). Si torna in pista il 7 aprile in Giappone

LE PAGELLE DEL GP