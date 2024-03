Favolosa gara di Carlos Sainz, a due settimane dall'operazione: è un 10 e lode per lui. Ottima prestazione anche dell'altro Ferrarista Leclerc, 9, e per Norris, 7. Sufficienti Piastri e le Mercedes. Il Mondiale torna il 7 aprile a Suzuka: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS DELLA GARA