L'instabilità delle ultime settimane in casa Red Bull ha alimentato le voci sul futuro di Verstappen. La Mercedes prova a inserirsi e il team principal Wolff dice apertamente a Fox Sports Australia: "Ora noi abbiamo un posto libero, siamo gli unici tra i top team. In estate dovremo prendere una decisione importante. Ma dipenderà molto da quello che farà Max". E su Hamilton: "Il rosso non gli dona...". Il Mondiale torna nel weekend del 7 aprile a Suzuka: diretta Sky e streaming su NOW

"Verstappen e Mercedes sono destinati a incontrarsi, anche se non so dire quando". Parola di Toto Wolff, che a Fox Sports Australia è stato più che mai esplicito sull'ambizione di portare nel suo team il tre volte campione del mondo. Nella fase di instabilità che si è creata in Red Bull nelle ultime settimane (e apparentemente sopita) prova a inserirsi il team principal di Brackley, che è tornato alla carica: "Adesso abbiamo un posto libero, siamo gli unici tra i top team. A meno che Verstappen non decida di lasciare la Red Bull... e allora quel posto non sarà più libero. In estate dovremo prendere una decisione importante, ma dipenderà molto da quello che farà Max".

I rapporti con Verstappen e la sua famiglia. E nel 2014... Wolff ha ricordato anche cosa accadde nel campionato 2014, quando Hamilton vinse il Mondiale davanti al compagno di squadra, Nico Rosberg, in una stagione dominata dalla Mercedes. Wolff a quel tempo aveva avvicinato Verstappen, allora 17enne, ma Red Bull se l'era già assicurato: "L'avevo visto correre in Formula 3, era molto bravo. Sono in buoni rapporti con il papà e così li chiamai per proporgli di correre con noi in Formula 2 con una stagione completamente spesata. Gli avrei poi garantito un posto in Formula 1 l'anno dopo. Ma mi risposero di aver già ricevuto un'offerta dalla Toro Rosso. E sapevo che non avrei potuto ribattere. A metà della stagione successiva Max sostituì Kvyat in Red Bull"

Non solo Verstappen: Max la prima scelta e le altre piste Wolff è stato più che mai chiaro su chi vorrebbe alla Mercedes, considerando l'olandese la prima scelta per Mercedes, ma da navigato manager tiene calde altre piste, valutando altri profili di talenti, sia emergenti che già formati: "Non voglio sminuire le alternative, soprattutto perché non c'è nulla di scontato. I nomi? Abbiamo Kimi Antonelli, su cui però non voglio mettere eccessiva pressione. Fernando Alonso, che è sempre un grandissimo pilota. E poi Carlos Sainz". Insomma, il numero uno del team di Brackley non molla nessuna pista per il dopo Hamilton.

Wolff: "Il rosso non dona a Hamilton..." Wolff ha poi raccontato nuovamente l'incontro con Hamilton in cui il pilota gli ha comunicato la scelta di andare in Ferrari, ribadendo di essere rimasto stupito soprattutto dalla tempistica. Poi ha aggiunto: "Spero di batterlo in pista l’anno prossimo, anche se ancora non riesco a immaginarlo vestito di rosso, credo che quel colore non gli doni...".