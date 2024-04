Albon-Ricciardo, botto pauroso al via: le FOTO

Pauroso botto al via del GP del Giappone: Daniel Ricciardo e Alexander Albon si toccano e finiscono entrambi contro il muro di gomme ad altissima velocità. Fortunatamente nessun problema per entrambi i piloti, costretti però al ritiro al 1° giro. Ecco la fotosequenza dell'incidente di Suzuka. GP live su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE LIVE