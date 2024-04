Dopo il ritiro in Australia, torna a vincere Max Verstappen. Con Perez secondo, è doppietta per Red Bull. Bene le Ferrari con Sainz a podio e una gara fantastica di Leclerc che rimonta dall'ottava alla quarta posizione. Non brillano McLaren e Mercedes. Il Mondiale torna il 20 aprile in Cina: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS DELLA GARA