"Non ho idea di dove sarò nel 2025. Sto parlando con diversi team perché è quello che si fa quando sai che il prossimo anno sarai disoccupato". Carlos Sainz parla così a Sky Sports del suo futuro. Lo spagnolo a partire dalla prossima stagione non sarà più un pilota della Ferrari ma le offerte nei suoi confronti non mancano. "Devo capire quale squadra realisticamente può essere la migliore opzione per me e per il mio futuro. Al momento – ha spiegato Sainz – non ho ancora niente da dire. Ovviamente non dipende solo da me, ma anche dai team. Loro sanno che sono disponibile: vediamo che cosa succederà".

approfondimento La Ferrari c'è. E Sainz firma un'altra grande gara