La F1 torna in Cina: cosa è cambiato dall'ultimo GP nel 2019

La Formula 1 torna in Cina dopo quattro anni di assenza: era il 2019 l'ultimo Gran Premio disputato a Shanghai. Da allora tante cose sono cambiate nel circus, da regolamenti a piloti e team. Il dominio dei mondiali piloti e costruttori era di Hamilton in Mercedes, ora in difficoltà. E Super Max aveva vinto soltanto cinque gare. E i più giovani? Non erano nemmeno in Formula 1. Vediamo insieme i principali cambiamenti. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, LA GUIDA TV