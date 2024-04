Secondo quanto riportato da Sky Sports al termine della conferenza stampa post Gp a Shanghai, il team principal della Red Bull ha risposto al collega che a sua volta aveva fatto intendere come l’approdo di Verstappen in Mercedes non fosse del tutto da escludere

"Non credo che i problemi di Toto al momento siano i piloti. Ritengo abbia altri elementi su cui concentrarsi, prima di pensare ai piloti non disponibili sul mercato ". Queste le parole di Chris Horner riportate da Sky Sports al termine della conferenza stampa post Gp a Shanghai. Il riferimento è chiaramente alle dichiarazioni di Toto Wolff che nei giorni precedenti aveva messo in dubbio il futuro di Max Verstappen alla Red Bull.

Horner: "Perché mai Max dovrebbe lasciarci?"

Futuro in Red Bull che invece dà per certo il team principal Horner: "Non so quante volte debba ripeterlo Max, l’ha già ribadito diverse volte…Perché mai Max dovrebbe lasciare Red Bull? La Mercedes al momento è la terza squadra con quella power unit, è dietro ai suoi clienti. Quindi penso che Toto spenderebbe meglio il suo tempo concentrandosi sulla sua squadra e non sul mercato piloti". Poi chiude la questione: "Posso assicurarvi che non c’è il minimo dubbio su dove sarà Max Verstappen per il prossimo anno".