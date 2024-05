Una corsa sul tracciato di Imola per ricordare Ayrton Senna. Questa è l’iniziativa di Sebastian Vettel che, insieme agli altri piloti di Formula 1, ha svolto nel giovedì di vigilia all’inizio del weekend di Imola. Oltre alla corsa, tutti i piloti hanno voluto onorare la memoria di Senna indossando una maglietta verdeoro. Tutto il fine settimana della F1 in Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

