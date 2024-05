La scelta di Pirelli è quella del tris più morbido a disposizione quest’anno: C3 come Hard, dalla C4 come Medium e dalla C5 come Soft. Obiettivo massima aderenza come necessario sui sui tracciati cittadini che hanno un asfalto particolarmente liscio e normalmente utilizzato dalla circolazione. Tutto il weekend è come sempre live tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV