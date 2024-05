I piloti della McLaren hanno svelato i caschi speciali, in onore di Senna, che indosseranno per il weekend di Monaco. "Il suo design iconico è stato abbinato a cromature a specchio per riflettere le strade in cui era così bravo” ha scritto Norris sui social. "Correre sulle strade di Monaco con la nostra livrea speciale sarà un grande onore" ha ammesso Piastri. Il weekend della F1 al Principato è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

