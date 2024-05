Finora la gara di casa non ha dato gioie a Leclerc che oggi, con la terza pole conquistata a Monaco, può sfatare un tabù e centrare il primo successo stagionale con la sua Ferrari. Potrà contare al via sull'aiuto del compagno di squadra Sainz, terzo alle spalle di un agguerrito Piastri. Solo sesto Verstappen. Dal circuito al meteo, dalle gomme alle ultime news: tutto quello che c'è da sapere prima del via. Gara live alle 15 Sky e in streaming su NOW

Un Leclerc principesco oggi può sfatare un tabù. Charles ha conquistato la terza pole della carriera a casa sua, nel GP di Monaco, e ha una grande occasione per poter vincere lì dove finora è sempre andato tutto storto. In prima fila anche Piastri, subito dietro Sainz (per lui nessuna penalità dopo un'investigazione per impeding su Albon). Poi Norris e Russell, solo sesto Verstappen. Clamorosa eliminazione nel Q1 per Alonso e Perez, con il messicano che scatterà terz'ultimo. Squalificate le due Haas per irregolarità all'ala posteriore e partiranno dalla pit-lane.