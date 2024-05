Nuova ala posteriore per la Ferrari a Monaco. Main plane con una corda importante e il flap del DRS da alto carico, ma sulla SF-24 anche che un nuovo profilo per il dispositivo dell'ala mobile. Ai lati resta il nuovo disegno delle 'orecchie' per aumentare l’efficienza aerodinamica dell'ala. A questo è stata abbinata anche una beam wing da più alto carico. La F1 è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

Un GP "anomalo", dove è difficile fare un pronostico

In quanto GP anomalo e unico di per sé, ogni pronostico diventa difficile. Gli stessi team non osano esporsi troppo e sottolineano come le caratteristiche delle monoposto a Monaco possono cambiare. "Il circuito e le curve di Montecarlo non si possono paragonare con le altre piste del mondiale", ha detto Frederic Vasseur, mentre Andrea Stella riporta come "la tua macchina qui a volte può funzionare e il pilota entra nel giusto ritmo, a volte no". In casa Red Bull sono fiduciosi dei passi avanti fatti nel lento, ma soffrono ancora un po' le asperità dei tracciati, come i dossi. Helmut Marko si attende una McLaren ancora forte ma non solo: "La Ferrari va bene sui cordoli e Leclerc è sempre una forza a Monaco". Proprio la Ferrari introduce qui altre novità, dopo il grosso pacchetto di Imola, ma più specifiche per i circuiti dove è richiesto un livello di carico aerodinamico alto.